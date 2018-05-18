Bazı AVM'ler iftarın geç saatlerde olması dolayısıyla şimdiden, bazıları da alışveriş yoğunluğunun yaşandığı Ramazan Bayramı'na yakın günlerde kapanış saatlerini 24.00'e kadar uzatma kararı aldı. Alışveriş Merkezi Yatırımcıları Derneği Başkanı Hulusi Belgü, "Bu durum hem AVM ziyaretçileri hem de AVM markaları için bir avantaj. Buna bir de bayram yoğunluğu eklendiğinde perakendeci ve ziyaretçiler için işler kolaylaşmış oluyor" şeklinde konuştu.
AVM’lerin kapanış saatine Ramazan ayarı
Etiketler: AVM
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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