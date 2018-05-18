Tekirdağ'ın en büyük gayrimenkul projelerinden biri olan Aqua Cityle, görücüye çıktı. Ağaoğlu İmar Konut ve Ekşioğlu İnşaat ortaklığıyla hayata geçirilen ve 45 dönüm arsa özerinde yükselen projenin lansmanı, inşaat sektörünün önde gelen isimlerini ağırladı. Ağaoğlu Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ağaoğlu, projenin ortaklarından biri olan yeğeni Turgay Sorgun'a lansmana katılarak destek verdi. Ayrıca Ali Ağaoğlu'nun kardeşi Hüseyin Ağaoğlu ile inşaat sektörünün tanınmış isimlerinden Aydın Ekşi ve Macit Haldız da organizasyonda boy gösterdi.
Ali Ağaoğlu’ndan aile dayanışması
Etiketler: Ali Ağaoğlu , Aydın , Tekirdağ
- 18 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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