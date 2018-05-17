Geçtiğimiz aylarda yasalaşan 16 yaşından büyük aracını yenileyene ÖTV indirimi hayata geçiyor. 6 milyon araç sahibini ilgilendiren hurda araçla ilgili yasanın yürürlüğe girmesini sağlayacak düzenleme, Bakanlar Kurulu'nda imzaya açıldı, önümüzdeki günlerde Resmi Gazete'de yayımlanacak. Düzenlemeyle, 16 yaş ve üzerinde hurdaya ayrılan araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviği sağlanıyor. Araç sahipleri, 2019 yılı sonuna kadar 16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet ve kamyonunu trafikten sildirirse ve bu trafikten sildirdiği aracını imha merkezlerine teslim ederse, ihraç edilen veya imha edilen bu araç karşılığında yeni alacağı aynı cinsten araç için 10 bin liraya kadar ÖTV teşviği alabilecek.
Yaşlı aracını yenileyene 10 bin TL indirim
Etiketler: Resmi Gazete , ÖTV
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.