Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Türkiye'de, teknoloji geliştirme bölgesi sayısının 77'ye ulaştığını, bu bölgelerin 56'sının faal olduğunu, 21'inin ise yapımının devam ettiğini söyledi. 81 ilin tamamında teknoloji geliştirme bölgesi kurmayı amaçladıklarının altını çizen Özlü, "Yılın ilk 3 ayında, 8 teknoloji geliştirme bölgesinin kuruluşunu ilan ederek, rekora imza attık. Mevcut teknoloji geliştirme bölgelerimizde, 5 bin firma faaliyet gösteriyor. Teknoparklarımızda 47 bin 500 Ar-Ge personeli istihdam ediliyor. Bugüne kadar 28 bin proje tamamlanırken, 8 bin 500 proje üzerinde çalışmalar sürüyor. Teknoparklarda üretilen projelerden 3.4 milyar dolar ihracat geliri elde edilmiştir" dedi. Teknoloji geliştirme bölgelerine verilen desteklerden bahseden Özlü, şöyle devam etti: "Bölgelerin kurulması için gerekli idare binası, kuluçka merkezi ve altyapı inşaat giderlerinin önemli bir kısmını karşılıyoruz. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları, gelir ve kurumlar vergisinden muaf tutuyoruz. Girişimci firmaların ürettikleri sistem yönetimi, veri yönetimi, iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetlerini, KDV'den muaf tutuyoruz. Ar-Ge personelinin, bu görevleri ile ilgili ücretlerinden 31 Kasım 2023'e kadar vergi almıyoruz. Teknoloji geliştirme bölgelerinde bulunan personelin, sigorta primi işveren hissesinin, yüzde 50'sini destekliyoruz."
Teknoloji üretene devletten tam destek
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.