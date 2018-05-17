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Moody’s attı tutturamadı

Moody’s attı tutturamadı
Kriz lobisinin tetikçisi s'in Türk bankacılık sektörü ile ilgili 'görünüm zayıf' değerlendirmesine, Türkiye Bankalar Birliği'nden yanıt geldi: "ımız sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite, kârlılık düzeyi ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir. Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16.6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir."
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  • 17 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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