Kriz lobisinin tetikçisi Moody's'in Türk bankacılık sektörü ile ilgili 'görünüm zayıf' değerlendirmesine, Türkiye Bankalar Birliği'nden yanıt geldi: "Bankalarımız sermaye yeterliliği, aktif kalitesi, kaliteli teminat yapısı, likidite, kârlılık düzeyi ve yönetim tecrübesiyle iyi örnek olarak gösterilebilecek ülkelerin temel göstergelerine sahiptir. Bu yılın ilk çeyreği sonunda, sermaye yeterliliği oranı yüzde 16.6 ile küresel normların iki katı düzeyindedir."
Moody’s attı tutturamadı
- 17 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
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