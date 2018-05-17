Emekliye ek zam

Emeklilerin gözü Temmuz zammında. 2018'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını gösterecek. Uzmanlar, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zammının yüzde 5-5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor. Eğer yüzde 5.5'lik zam tahmini gerçekleşirse, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 246,46 liraya varan artış yaşanacak. 4 bin 481 lira 26 kuruş olan en yüksek emekli maaşı, 246,46 lira artışla 4 bin 727 lira 72 kuruşa çıkacak. Ayrıca Temmuz'da maaşlarla birlikte her ay verilen ek ödeme de artacak. Maaşın yüzde 4'ü ya da yüzde 5'i (bin 18 lira altı aylıklarda) oranında olan ek ödeme, Temmuz'da yeni aylık üzerinden hesaplanacak. Bu da ek ödeme tutarını yükseltecek. 4 bin 481 lira 26 kuruş maaş alan emekliye aylık 179,25 lira ek ödeme veriliyor. Bu maaş yüzde 5.5 artarsa, ek ödeme de 189,10 liraya çıkacak. Bu durumda gelirlerde maaş ve ek ödeme zammı olarak 256,31 liraya varan yükseliş yaşanmış olacak.
YENİ ORAN GÜNDEMDE
Ayrıca emeklilerin ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8 olmasını talep ediyor. Bu, ek ödeme tutarında 2 kata varan artış getirecek.
MEMURA DA VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerinin de ek ödemeleri Temmuz zammıyla yükselecek. Memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 3.5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 4'lük ek ödeme de yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. Ayrıca ek ödemenin yüzde 8'e çıkartılması talepleri hayata geçerse, memur emeklilerinin ek ödemeleri 2 katına çıkacak.
YENİ ORAN GÜNDEMDE
Ayrıca emeklilerin ek ödeme oranlarının artırılması da gündemde. Türkiye Emekliler Derneği, oranın en az yüzde 8 olmasını talep ediyor. Bu, ek ödeme tutarında 2 kata varan artış getirecek.
MEMURA DA VAR
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yanı sıra memur emeklilerinin de ek ödemeleri Temmuz zammıyla yükselecek. Memur emeklilerinin maaşına Temmuz'da yüzde 3.5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Yüzde 4'lük ek ödeme de yeni maaştan hesaplanacağı için yükselecek. Ayrıca ek ödemenin yüzde 8'e çıkartılması talepleri hayata geçerse, memur emeklilerinin ek ödemeleri 2 katına çıkacak.
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