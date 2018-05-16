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Ramazan’a özel 2 kat

Ramazan’a özel 2 kat internet
TURKCELL, 4.5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan tüm lerin Ramazan'da ikiye katlanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, üzerinden sunulan kampanyayla, müşterilerin tarifelerindeki internetlerin yanı sıra uygulamalarındaki internetleri de ikiye katlanacak. Turkcell'in "Ramazan ayı boyunca bol internetin keyfini yaşayın" diyerek başlattığı ve 14 Haziran'a kadar sürecek kampanyaya katılmak da kolay. Bunun için 4.5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, kampanya için oluşturulan '4.5G Ramazan Kampanyası' servisini tıklayarak katılmaları yeterli olacak.
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  • 16 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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