TURKCELL, 4.5G hattına sahip olan tüm müşterilerinin paketlerinde yer alan tüm internetlerin Ramazan'da ikiye katlanacağını duyurdu. Açıklamaya göre, BiP üzerinden sunulan kampanyayla, müşterilerin tarifelerindeki internetlerin yanı sıra Turkcell uygulamalarındaki internetleri de ikiye katlanacak. Turkcell'in "Ramazan ayı boyunca bol internetin keyfini yaşayın" diyerek başlattığı ve 14 Haziran'a kadar sürecek kampanyaya katılmak da kolay. Bunun için 4.5G uyumlu SIM kart sahiplerinin BiP uygulamasına girerek, kampanya için oluşturulan '4.5G Ramazan Kampanyası' servisini tıklayarak katılmaları yeterli olacak.
Ramazan’a özel 2 kat internet
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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