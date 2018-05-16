İmar Barışı’dan 2.6 trilyon gelecek

Mülkiyet sorunu nedeniyle halihazırda arsa olarak görünen yapıların kayıt altına alınmasını öngören İmar Barışı, kısa vadede ekonomiye 50-60 milyar lira değerinde vergi girişi sağlayacak. Uygulamanın uzun vadede ise 2.6 trilyon liralık değer yaratması öngörülüyor. Zingat.com Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Kayhan, İmar Barışı'nın Türkiye ekonomi tarihinde çok büyük ve ciddi bir adım olacağını belirterek, uygulamanın gayrimenkul sektöründe ve ekonomide yaratacağı ekonomik ivmenin doğru anlaşılmadığını söyledi. Türkiye'de 13 milyona yakın imarsız yapı olduğuna dikkat çeken Kayhan, "Her bağımsız üniteye tahmini olarak 200 bin lira üzerinden değer biçtiğimizde, toplamda 2.6 trilyon liralık bir ekonomik değer olduğunu düşünüyoruz. Kısa vadede ekonomiye 50-60 milyar lira değerinde vergi girişi sağlanacak" dedi. Yasayla Hazine arazileri en uygun bedelle satıldığı için bir taraftan devletin kazanacağını, diğer yandan ise vatandaşın kendi evini ve işyerini yasallaştıracağını anlatan Kayhan, "İmar Barışı uygulamasıyla birlikte belediyeler; arsa üzerinden değil, konut veya işyeri üzerinden vergi alabilecekler. Böylelikle vergi kaybı da önlenecek" diye konuştu.
DÖNÜŞÜME AKTARILACAK
Bakanlığın açıklamasına göre, İmar Barışı'yla gelecek paranın kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları için belediyelere düşük faizli bir borç desteği olarak kullanılacağını kaydeden Kayhan, "Yaratılacak ekonomik değerin yüzde 1'i bile her sene ekonomiye girecek olsa, bunun sermaye olarak ve ekonomik istihdam yaratarak ekonominin içinde dönüşmesi hem gayrimenkul sektörü hem de ekonomi için devrim niteliğinde bir etki yaratır" açıklamasında bulundu.
DÖNÜŞÜME AKTARILACAK
Bakanlığın açıklamasına göre, İmar Barışı'yla gelecek paranın kentsel dönüşüm ve altyapı yatırımları için belediyelere düşük faizli bir borç desteği olarak kullanılacağını kaydeden Kayhan, "Yaratılacak ekonomik değerin yüzde 1'i bile her sene ekonomiye girecek olsa, bunun sermaye olarak ve ekonomik istihdam yaratarak ekonominin içinde dönüşmesi hem gayrimenkul sektörü hem de ekonomi için devrim niteliğinde bir etki yaratır" açıklamasında bulundu.
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