Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya ile AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Ak Parti Genel Merkezi'nde Başbakan Binali Yıldırım ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Genel Merkez'e geldiği ve burada MB Başkanı Çetinkaya ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmede Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Kalkınma Bakanı Lütfü Elvan'ın da bulunacağı kaydedildi.

MERKEZ'İN AÇIKLAMASI SONRASI DOLAR DÜŞÜŞE GEÇTİ

Türk Lirasında yaşanan değer kaybı devam ederken, piyasada gözler Merkez Bankası'na çevrilmiş durumdaydı. Piyasalar, 7 Haziran öncesi Merkez Bankası'ndan bir hamle gelip gelmeyeceğini merak ediyordu.

Doların rekor serisini sürdürmesi ve 4.50'yi aşmasıyla birlikte TCMB'den kısa bir mesaj geldi.

Merkez Bankası, piyasalarda gözlenen sağlıksız fiyat oluşumlarının yakından takip edildiğini bildirdi. TCMB, twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Gelişmelerin enflasyon görünümü üzerindeki etkileri de dikkate alınarak gerekli adımlar atılacaktır" ifadesini kullandı.

Açıklamadan kısa bir süre önce 4.5011 ile tarihi zirvesini yenileyen dolar/TL, açıklamanın ardından ilk tepki olarak 4.45 seviyesine geriledi.

Ardından düşüşünü hızlandıran kur, 4.090 seviyesine kadar indi.

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