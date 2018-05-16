Vodafone, Nisan 2017-Mart 2018 arası dönemi kapsayan mali yılı sonuçlarını açıkladı. Vodafone Türkiye, organik servis gelirlerini, geçen yıla göre yüzde 14.1 (son çeyrekte ise yüzde 14.3) artırarak 9.2 milyar liraya çıkardı. Böylece şirket son 8 yıldır kesintisiz olarak çift haneli büyümesine devam etti. Şirketin mobil abone sayısı 23.3 milyona, faturalı abone sayısı ise yaklaşık 12.1 milyona ulaştı. Şirketin FAVÖK'ü yüzde 22.6 artış ile yaklaşık 2.8 milyar liraya yükselirken, Operasyonel Serbest Nakit Akışı ise 1.4 milyar lira olarak gerçekleşti.
Çift haneli büyümede 8’inci yıla ulaştı
Etiketler: Vodafone Türkiye
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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