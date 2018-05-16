Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı ikinci milli istihdam seferberliği kapsamında özel sektör ve kamu hem her geçen gün personel sayısını artırıyor hem de işe alım ilanları veriyor. Artan istihdam verileri de bunu doğruluyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre, işsiz sayısı 2018 Şubat döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 546 bin kişi azalarak 3 milyon 354 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 2 puanlık azalış ile yüzde 10.6 seviyesinde gerçekleşti. Şubat ayları itibarıyla son 4 yılın en düşük işsizlik oranı yakalanırken, genç işsizlik oranı ise 21 ayın en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 19 oldu. İstihdam edilenlerin sayısı da Şubat döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 210 bin kişi artarak 28 milyon 166 bin olarak gerçekleşti. Özel sektör ve kamu kurumları şu an da 162 bin 432 eleman arıyor. İŞKUR'da 117 bin 506 açık iş ilanı bulunuyor. Devlet Personel Başkanlığı'nda ise sözleşmeli er ve erbaşlar hariç şu an 11 bin 926 alım ilanı yer alıyor. Bu ilanlar arasında 5 bin personel alacağını açıklayan PTT Genel Müdürlüğü dikkat çekiyor. Ayrıca Adalet Bakanlığı 15 bin personel alacak. İnfaz ve koruma memuru, zabıt katibi, icra katibi, mübaşir, psikolog, sosyal çalışmacı, ceza infaz kurumu katibi, sağlık memuru, teknisyen, şoför, mühendis, mütercim gibi 24 alanda alım yapılacak.
162 bin 500 elaman aranıyor
İstihdam seferberliği için hem kamu hem özel sektör elini taşın altına koydu. 1 yılda 1.2 milyon kişi iş sahibi olurken, özel sektör ve kamu 162 bin 432 eleman aradığını duyurdu
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , istihdam , İŞKUR
- 16 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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