Hız canavarı

M ERCEDES , AMG GTS Roadster'ı tanıttı. Açık üstü, büyük ızgarası ile dikkat çeken spor otomobil 308 kilometreye çıkabiliyor. İkiz turboşarjlı 4.0 litrelik V8 motoru 515 beygir güç üretebilen araç, 7 vitesli. 0'dan 100 kilometreye 3.7 saniyede çıkabilen araç, uyarlanabilir süspansiyona, elektronik kontrollü sınırlı kaymalı diferansiyele, değişken ses egzozuna sahip. Yılın sonunda yollara çıkacak olan aracın fiyatı henüz açıklanmadı, ancak GT ve GT C fiyatlarına yakın olması bekleniyor.