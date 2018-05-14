Kazandıran barış

Varlık Barışı bir yandan güvenli liman arayan milyarlarca doları Türkiye'ye çekerken, diğer yandan da binlerce işletmeye bilançolarını, aktiflerini güçlendirme fırsatı veriyor. İşletmeler, varlık barışından yararlanarak kenarda duran para, altın, döviz ve gayrimenkulünü aktiflerine dahil ederek bilançolarını güçlendirecek. Atıl duran bu kaynaklar ekonomiye kazandırılırken hem devlet hem de işletmeler kazanacak. Bildirim ve beyanların en geç 30 Kasım'a kadar yapılması gerekiyor. Bildirim tarihinden itibaren 3 ay içinde varlıkların getirilmesi gerekiyor. Temmuz'a kadar yurt dışından getirilen varlıklarla defter kayıtlarına alınan yurt içindeki varlıklar için vergi ödenmeyecek. Temmuz'dan sonra gelen veya kayda alınan varlıklar için yüzde 2 vergi alınacak.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.