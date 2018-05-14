CENGİZ Holding tarafından Mardin'de yapımı süren ve 1.1 milyar dolar harcamayla tamamlanacak olan entegre gübre tesisi, kentte istihdama büyük katkı sağlıyor. Fabrikanın inşaat aşamasında 5 bin kişinin çalıştığını anlatan Eti Bakır Mazıdağı Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri Genel Müdürü Emre Kayışoğlu, şu bilgileri verdi: "İnşaat aşamasında 5 bin kişiye doğrudan, 25 bin kişiye dolaylı iş imkanı sağladık. Tesis üretime başlayınca bin 100 kişiyi doğrudan istihdam edeceğiz. 800 bin nüfusu olan Mardin'de 200 bin kişinin 18 yaş üzerinde olduğunu düşünüyoruz. İşsizliğin yaklaşık yüzde 25 olduğu göz önüne alındığında, karşımıza yüzde 50 işsiz çıkıyor. Bu fabrikanın 25 bin kişilik ekosistem oluşturacağını planlıyoruz. Dolayısı ile işsizliği yüzde 25'ten 12'ye indirecek bir proje."
İşsizliği yarı yarıya azaltacak
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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