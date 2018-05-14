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İş danışmanına kadro açılıyor

İş danışmanına kadro açılıyor
Hükümetten sınavlara katılıp sertifika almalarına rağmen atanamayan iş ve meslek danışmanlarına müjdeli haber geldi. Haziran'a kadar ilk etapta hem işsizlere hem de patronlara destek verecek bine yakın meslek danışmanı alınacak. Bir o kadar genç de genelinde ofislerinde görevlendirilecek. Bütün illerde sanayiden turizme, tarımdan sağlığa her alanda lokomotif işletmelerin CEO ve patronlarıyla çalışacak iş koçları nitelikli personele ulaşmalarına katkı sağlayacak. Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "Kısa sürede bin iş ve meslek danışmanı, Türkiye genelinde ofislerimizde çalışacak 750 kişi alacağız. Danışmanların kurum içi atamaları yapıldı şimdi dışarıdan atamalarımızı yapacağız. Yeni arkadaşlarımızla daha fazla sahada olacağız" dedi.


Hazal ATEŞ
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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