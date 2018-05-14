Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, emlakçılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağına son şeklini verdiklerini belirterek, "Alım satım işlemlerinde hizmet bedeli oranı, satış bedelinin KDV hariç yüzde 4'ünden fazla olmayacak. Kiralama işlemlerinde ise hizmet bedelinin, kira bedelinin KDV hariç 1 aylık tutarından fazla olmaması öngörülüyor" dedi. Tüfenkci, taslakta hizmet bedelinin, iş sahibi ile alıcı veya kiracı arasında aksi yazılı kararlaştırılmadıkça eşit paylaştırılması hususuna yer verildiğini aktardı. Taşınmazı gösterme hizmeti karşılığında herhangi bir ücret talep edilmemesi kuralının getirildiğini bildiren Tüfenkci, yalnızca işletmenin bulunduğu ilçe sınırı dışında verilen taşınmaz gösterme hizmeti için ulaşım masrafı talep edilebilmesini öngördüklerini söyledi. Taslakta öne çıkan hususlara dikkati çeken Tüfenkci, taşınmaz ticaretiyle uğraşacaklara, yetki belgesi alma kriteri getirildiğini ve bu belgenin il müdürlüklerince verileceğini bildirdi.
Ev komisyonuna fren
Emlakçılık sektörüne ilişkin yönetmelik taslağı son şeklini aldı. Alım-satım işlemlerinde komisyonlara yüzde 4 sınırı geldi. Ev-işyeri gösterme için de ücret alınamayacak
Etiketler: kdv
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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