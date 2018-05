Ekonomiye dev katkı

Ziraat Odaları Birliği ( TZOB ) Başkanıçiftçinin, bu ülkenin temel direği olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti beslediğini, 6 milyona yakın kişiye istihdam sağladığını, işsizliği 2 puan düşürdüğünü,gıda ve tarım ihracat ı yapılmasına imkan tanıdığını belirtti. Bayraktar, "Çiftçiler olarak 2017 yılı verileriyle, milli hasılayakatma değer ekledik. Üretici fiyatlarıyla,üretim yaptık" dedi.dolayısıyla açıklama yapan Şemsi Bayraktar,(IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana, her yıl tüm dünyada 14 Mayıs'ın '' olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi.olduğunu vurgulayan Şemsi Bayraktar, şöyle konuştu: "Tarım modası geçmeyen tek sektördür. Elektronik aletler, makineler, motorlu araçlar olmadan da yaşanabilir ama gıda olmadan yaşanamaz, gıda ihtiyacı ertelenemez.Önemi hiçbir zaman azalmamış, aksine her geçen gün artmıştır ve artmaya da devam edecektir. Dünyadatarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Tarımsal potansiyel açısından cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz. Fındık, kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş üretimindekarpuz, kavun, pırasa ve bal üretimindemercimek, elma, salatalık, yeşil biber, yeşil fasulye, kestane, Antep fıstığı, çilek ve koyun sütü üretimindesıradayız. Endemik bitki türü bizdeaşarken, her gün yenileri eklenirken, kıta Avrupası'nda endemik bitki türü sayısıkalıyor. Ülke olarak çok stratejik bir konumdayız. Bölgenin tarımsal üretim merkezi olabiliriz."