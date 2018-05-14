Ekonomiye dev katkı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin, bu ülkenin temel direği olarak, 81 milyonluk ülke nüfusunu, 5 milyonu aşkın mülteci, sığınmacı ve yabancıyı, 40 milyona yakın turisti beslediğini, 6 milyona yakın kişiye istihdam sağladığını, işsizliği 2 puan düşürdüğünü, 17 milyar dolarlık gıda ve tarım ihracatı yapılmasına imkan tanıdığını belirtti. Bayraktar, "Çiftçiler olarak 2017 yılı verileriyle, milli hasılaya 51.7 milyar dolarlık katma değer ekledik. Üretici fiyatlarıyla, 88 milyar dolarlık üretim yaptık" dedi. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla açıklama yapan Şemsi Bayraktar, Uluslararası Tarım Üreticileri Federasyonu (IFAP) tarafından alınan kararla 1984 yılından bu yana, her yıl tüm dünyada 14 Mayıs'ın 'Dünya Çiftçiler Günü' olarak çeşitli etkinliklerle kutlandığını söyledi. Tarımın önemi tartışılmaz bir sektör olduğunu vurgulayan Şemsi Bayraktar, şöyle konuştu: "Tarım modası geçmeyen tek sektördür. Elektronik aletler, makineler, motorlu araçlar olmadan da yaşanabilir ama gıda olmadan yaşanamaz, gıda ihtiyacı ertelenemez. Bütün insanlık tarihi boyunca tarım, en stratejik sektör olmuştur. Önemi hiçbir zaman azalmamış, aksine her geçen gün artmıştır ve artmaya da devam edecektir. Dünyada 815 milyon insan açlık çektikçe tarımsal üretimi artırmak zorundayız."
55 ÜRÜNDE İLK 10'DAYIZ
Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Tarımsal potansiyel açısından cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz. Fındık, kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş üretiminde birinci; karpuz, kavun, pırasa ve bal üretiminde ikinci; mercimek, elma, salatalık, yeşil biber, yeşil fasulye, kestane, Antep fıstığı, çilek ve koyun sütü üretiminde üçüncü sıradayız. Endemik bitki türü bizde 3 bin 500'ü aşarken, her gün yenileri eklenirken, kıta Avrupası'nda endemik bitki türü sayısı 2 bin 500'de kalıyor. Ülke olarak çok stratejik bir konumdayız. Bölgenin tarımsal üretim merkezi olabiliriz."
55 ÜRÜNDE İLK 10'DAYIZ
Türkiye'nin tarım potansiyeli açısından en şanslı ülkeler arasında bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, şu bilgileri verdi: "Tarımsal potansiyel açısından cennet gibi bir ülkede yaşıyoruz. 55 üründe dünyada ilk 10 sırada yer alıyoruz. Fındık, kayısı, incir, kiraz, ayva ve haşhaş üretiminde birinci; karpuz, kavun, pırasa ve bal üretiminde ikinci; mercimek, elma, salatalık, yeşil biber, yeşil fasulye, kestane, Antep fıstığı, çilek ve koyun sütü üretiminde üçüncü sıradayız. Endemik bitki türü bizde 3 bin 500'ü aşarken, her gün yenileri eklenirken, kıta Avrupası'nda endemik bitki türü sayısı 2 bin 500'de kalıyor. Ülke olarak çok stratejik bir konumdayız. Bölgenin tarımsal üretim merkezi olabiliriz."
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