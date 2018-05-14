Gıda Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, Türkiye'de 5.5 milyon kişinin tarımda istihdam edildiğini belirterek, "Türkiye, tarım ihracatı yapan bir ülke konumunda. Yaklaşık 12 milyar dolarlık ithalat, 17 milyar dolarlık ihracat ile 5 milyar dolarlık net ihracatçı konumundayız. Tarımda 120 milyon tonluk üretimimiz var. 68 milyon tonu tarladan geliyor. 2017'de meyve üretimi 22, sebze üretimi 30 milyon ton olarak gerçekleşti" dedi. Türkiye'nin yüzölçümünün 78 milyon hektar olduğunu anlatan Özlü, "Bunun 24 milyon hektarı tarım arazisi. Nadas alanlarını azaltma konusunda yeni politikalar geliştirdik. Nadas alanlarına özellikle yem bitkisi ekimi yapılması halinde ilave destekler vereceğiz. Destek politikamıza bunu da koyduk" diye konuştu.
5.5 milyon kişi 120 milyon ton üretim
- 14 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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