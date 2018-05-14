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5.5 milyon kişi 120 milyon ton üretim

5.5 milyon kişi 120 milyon ton üretim
Gıda Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hasan Özlü, 'de 5.5 milyon kişinin da istihdam edildiğini belirterek, "Türkiye, tarım ı yapan bir ülke konumunda. Yaklaşık 12 milyar dolarlık ithalat, 17 milyar dolarlık ihracat ile 5 milyar dolarlık net ihracatçı konumundayız. Tarımda 120 milyon tonluk üretimimiz var. 68 milyon tonu tarladan geliyor. 2017'de meyve üretimi 22, sebze üretimi 30 milyon ton olarak gerçekleşti" dedi. Türkiye'nin yüzölçümünün 78 milyon hektar olduğunu anlatan Özlü, "Bunun 24 milyon hektarı tarım arazisi. alanlarını azaltma konusunda yeni politikalar geliştirdik. Nadas alanlarına özellikle yem bitkisi ekimi yapılması halinde ilave destekler vereceğiz. Destek politikamıza bunu da koyduk" diye konuştu.
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  • 14 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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