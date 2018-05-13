TveK 132. mağazasını açtı

TveK Kitap Kırtasiye'nin 132. mağazası Maltepe Piazza AVM'de açıldı. TAKVİM'e konuşan TveK Genel Müdürü Ahmet Coşar, "Biz Türkiye'nin kitapçısıyız. Mağazalarımızı büyük ve modern formata dönüştürüyoruz. Kısa sürede de mağaza sayımızı 150'ye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu mağaza büyük ve modern formatta açtığımız 3. mağazamız. Yarın da yine bu formatta 4. mağazamızı Düzce'de açıyoruz. 132 mağazamızdan 60 tanesini de yeniliyoruz" dedi. Kitabın yanında teknolojiye de önem verdiklerini söyleyen Coşar, "Biz Türkiye'nin kitapçısıyız; ama müzik, film, oyun da satıyoruz. Ancak bunu yaparken klasik elektronikçiler gibi değiliz. Örneğin, müziğin yanına plak, pikap, kulaklık koyuyoruz. Burada bizim konumuz elektronik ürün değil müzik" diye konuştu.
Furkan KARA
Furkan KARA
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