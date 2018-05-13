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pidesi 2,5 lira

Ramazan pidesi 2,5 lira
İstanbul'da pidesinin fiyatları açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.
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