İstanbul'da Ramazan pidesinin fiyatları açıklandı. İstanbul Fırıncılar Odası'ndan gelen açıklamaya göre 350 gram Ramazan pidesinin fiyatı bu yıl 2 buçuk lira olarak belirlendi. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada geçen yıl kilogram fiyatı 6,66 lira olan Ramazan pidesi fiyatının yüzde 8 fiyat artışıyla bu sene için 7,2 lira olarak belirlendiğini bildirmişti.
Ramazan pidesi 2,5 lira
Etiketler: halil ibrahim balcı , İstanbul , Türkiye , Ramazan , pide fiyatı
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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