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27 bin sağlıkçı alınacak

, bu yıl yapacağı 57 bin sağlık personeli alımının 27 binini Haziran’da gerçekleştirecek. Alımların büyük bölümünü , ebe, tekniker ve teknisyenler oluşturacak

27 bin sağlıkçı alınacak
Bu yıl 57 bin sağlık çalışanı alacağını ve alımları 3 aşamada gerçekleştireceğini duyuran Sağlık Bakanlığı, 27 bin atama için düğmeye bastı. Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında, aralarında teknisyen, tekniker, ebe ve lerin de olduğu 27 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personelin alınacağını söyledi. Sağlık Bakanı Demircan şunları söyledi: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde 'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. İnşallah onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."
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