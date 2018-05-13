Bu yıl 57 bin sağlık çalışanı alacağını ve alımları 3 aşamada gerçekleştireceğini duyuran Sağlık Bakanlığı, 27 bin atama için düğmeye bastı. Sağlık Bakanlığı, Haziran ayında, aralarında teknisyen, tekniker, ebe ve hemşirelerin de olduğu 27 bin personel alımı yapacak. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, bu yıl hemşire, ebe, tekniker, uzman, teknisyen, laborant gibi kadrolar için 27 bin sağlık personeli alınacağını açıklamıştı. Ayrıca 19 bin kamu işçisi alımı yapacaklarını anlatan Demircan, bu yıl 11 bin civarında doktorun da göreve başlayacağını ifade etmişti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ebeler ve Hemşireler Günü dolayısıyla düzenlenen programda yaptığı konuşmada Sağlık Bakanlığı'na 27 bin personelin alınacağını söyledi. Sağlık Bakanı Demircan şunları söyledi: "27 bin ebe, hemşire, sağlık teknikeri ve teknisyeni alıyoruz. 9 binini aldık. 18 bininin de Maliye Bakanlığından izni çıktı. Önümüzdeki günlerde ÖSYM'nin sitesinde ilan edilecek. Haziran ayına varmadan ya da haziran başında 18 bin sağlık çalışanını bu sağlık ordusuna katmış olacağız. İnşallah onun peşinden çok da geciktirmeden 19 bin de sağlık işçisi alacağız."
27 bin sağlıkçı alınacak
Sağlık Bakanlığı, bu yıl yapacağı 57 bin sağlık personeli alımının 27 binini Haziran’da gerçekleştirecek. Alımların büyük bölümünü hemşire, ebe, tekniker ve teknisyenler oluşturacak
Etiketler: Sağlık Bakanlığı , Maliye Bakanlığından , ÖSYM , Memur alımı , personel alımı , Hemşire , DOKTO
- 13 Mayıs 2018, Pazar
- Gazete
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