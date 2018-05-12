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Son dakika! Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Ramazan pidesi fiyatları açıklandı

Fırıncılar Odası Derneği, Ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı. Buna göre İstanbul'da satılacak olan 275 gramlık pide 2 lira, 350 gramlık pide 2,5 lira, 420 gramlık pide ise 3 liradan satılacak.

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  • 12 Mayıs 2018, Cumartesi 11:40
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