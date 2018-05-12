Emekliye farklı zam

Emeklilerin Temmuz zammı yaklaşıyor. Yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkını 2018'in ilk 6 aylık dönemine ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri belirleyecek. Ocak-Nisan enflasyonu belli oldu. 4 aylık enflasyon yüzde 4.69 çıktı. Bu veri; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin Temmuz zammına ilişkin tahminleri yükseltirken, memur ve memur emeklilerine de enflasyon farkı çıkardı. Merkez Bankası 2018 enflasyon tahminini yüzde 7'den önce 7.9'a, ardından da 8.4'e çıkardı. İlk 4 aylık enflasyon da yüzde 4.69 oldu. Mayıs enflasyonunda da Ramazan nedeniyle yapılabilecek gıda zamlarının belirleyici olacağını belirten uzmanlar, tüm veriler ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşebileceğini tahmin ediyor. Bu tahminlere göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5-5.5 seviyesinde olacak, memurlar ve memur emeklileri de enflasyon farkı alacak. Memurların ve memur emeklilerinin Temmuz'da enflasyon farkı alabilmesi için ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 4'ü aşması gerekiyordu. İlk 4 ayda bu oran aşıldı. Memurlara ve memur emeklilerine yüzde 0.69'luk fark oluştu. Mayıs ve Haziran enflasyonuna göre bu artabilecek ya da azalabilecek. Eğer ilk 6 aylık TÜFE yüzde 5 olarak gerçekleşirse, enflasyon farkı yüzde 1 olacak. Yılın ilk yarısında TÜFE'nin yüzde 5.5 çıkması halinde ise enflasyon farkı yüzde 1.5 olacak. Bu durumda memurlar ve memur emeklilerinin maaşına yüzde 1.5 fark yansıtılacak.
4 MİLYON PATRON OLACAK!
AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan 'Güçlü Ekonomi Güçlü Toplum' raporunda ekonomi paketinin gelir dağılımı, öğrenciden emekliye tüm kesimler üzerindeki etkileri ortaya konuldu. Rapora göre; sayısı 4 milyonun üzerinde olan işgücüne katılmayan emeklilerin bir çoğu evden çıkacak, işgücü piyasasına katılacak, yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek ve kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. İmar barışından yararlanan milyonlarca kişi rahatça kredi kullanabilecek, devlet de bu konutlardan vergi alabilecek.
Hazal ATEŞ
4 MİLYON PATRON OLACAK!
AK Parti ekonomi yönetimince hazırlanan 'Güçlü Ekonomi Güçlü Toplum' raporunda ekonomi paketinin gelir dağılımı, öğrenciden emekliye tüm kesimler üzerindeki etkileri ortaya konuldu. Rapora göre; sayısı 4 milyonun üzerinde olan işgücüne katılmayan emeklilerin bir çoğu evden çıkacak, işgücü piyasasına katılacak, yeni işyeri kurma planlarını harekete geçirebilecek ve kendi işyerini açıp istihdam yaratabilecek. İmar barışından yararlanan milyonlarca kişi rahatça kredi kullanabilecek, devlet de bu konutlardan vergi alabilecek.
Hazal ATEŞ
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