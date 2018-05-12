Elektrik şirketleri sınıfı geçti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, elektrik dağıtım sektörüne karnelerini verdi. Vatandaş memnuniyetinin 2017'ye göre daha iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Albayrak, elektrik dağıtımında birçok firmanın yüzde 70 memnuniyet oranını yakaladığını belirterek, "En parlak sonuçlar çağrı merkezlerinden geldi. Çağrı merkezlerine 'ulaşılabilirlik seviyesi' yüzde 99.39 çıktı. Minimum yüzde 80 hedefi koyduğumuz '20 saniyede çağrı merkezine ulaşma' oranı yüzde 91.73 seviyesine yükseldi. 'Cevaplama oranı' ise belirlediğimiz yüzde 95'lik oranın üzerine çıkarak yüzde 96.23 seviyesine geldi" dedi. Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği'nin düzenlediği 11. Sektör Toplantısı'na katılan Albayrak, "Vatandaş memnuniyeti ne kadar yüksek olursa şirketin değeri ve saygınlığı da o ölçüde artar. Aksi durumda şirketin değeri düşer ve Bakanlık olarak vatandaşa verdiğimiz sözü yerine getiremediğimiz için biz de gerekeni yaparız" diye konuştu. 2 yıl önce ortaya koyulan hedeflerin hayalperest olmadığını söyleyen Albayrak, "Bu yüzde 70'lik hedefi bir adım daha ileri taşımak için burada sizlerden söz alacağız" dedi.
ENERJİDE DEV ADIMLAR
YENİ dönemde hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin bilgi veren Albayrak, "Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlanacak. Rüzgar türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Offshore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor" dedi.
12 HAZİRAN 'DA HAYATA GEÇİ YOR
TRANS Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış tarihini de açıklayan Bakan Albayrak, "Yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanının katılımıyla hizmete alıyoruz" diye konuştu. Avrupa'nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını anımsatan Albayrak, "İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak" dedi.
ENERJİDE DEV ADIMLAR
YENİ dönemde hayata geçirilecek çalışmalara ilişkin bilgi veren Albayrak, "Yıl sonunda Türkiye'nin ilk yerli entegre güneş fabrikası yerli ve milli güneş panellerinin üretimine başlanacak. Rüzgar türbini fabrikamızın bu yıl temelini atıyoruz ve en kısa sürede o da türbinleri üretmeye başlıyor. Yaz bitmeden Akdeniz'de ilk derin ve sığ deniz olmak üzere tek tek sondajlarımız başlıyor. Offshore (deniz üstü) Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalemizi inşallah bu yıl içerisinde hayata geçireceğiz. Güneşte depolamayla ilgili yeni bir sürecin uygulaması başlıyor" dedi.
12 HAZİRAN 'DA HAYATA GEÇİ YOR
TRANS Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) açılış tarihini de açıklayan Bakan Albayrak, "Yüzyılın projesi olarak nitelediğimiz, bugünlerde son aşamasına geldiğimiz TANAP'ı 12 Haziran'da Sayın Cumhurbaşkanımız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile birlikte birçok önemli devlet başkanının katılımıyla hizmete alıyoruz" diye konuştu. Avrupa'nın Nabucco projesini yıllarca konuştuğu halde bir adım yol alamadığını anımsatan Albayrak, "İnşallah, 25 Haziran sabahı Türkiye'nin hedeflerine ulaşmak için kurguladığı bütün projeleri hayata geçirmek için yeni bir başlangıç dönemi olacak" dedi.
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