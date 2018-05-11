SGK ’dan ilaç müjdesi

; 26 / 16 21 / 14 18 / 9 15 / 7 19 / 10 23 / 13 21 / 10 25 / 18 14 / 5 19 / 14 28 / 15 20 / 11 17 / 12 19 / 11 15 / 8 18 / 12 16 / 10 13 / 8 18 / 7 21 / 9 19 / 13 20 / 15 22 / 9 19 / 9 25 / 13 19 / 11 19 / 12 24 / 15 19 / 10 20 / 10 15 / 5 18 / 10 19 / 12 17 / 15 19 / 10 15 / 8 26 / 15 23 / 10 21 / 6 27 / 20 18 / 15 25 / 15 22 / 13 21 / 11 20 / 10 16 / 5 17 / 9 20 / 8 21 / 10 24 / 15 19 / 9 22 / 14 20 / 14 17 / 10 18 / 8 20 / 11 26 / 14 17 / 11 24 / 10 17 / 9 17 / 10 17 / 9 17 / 15 26 / 14 19 / 16 18 / 14 18 / 14 18 / 11 17 / 13 18 / 8 22 / 14 16 / 10 20 / 14 20 / 11 18 / 15 19 / 9 20 / 9 14 / 7 18 / 14 17 / 8 16 / 13 Sosyal Güvenlik Kurumu,
başta
akciğer kanseri,
MS, Parkinson
hastalarına yönelik
olmak üzere toplam 18 ilacı geri ödeme kapsamına aldı.
Böylelikle
hkümet, 2017'nin
ikinci yarısından
itibaren toplam 100 ilacı geri ödeme kapsamına almış oldu. Sağlık Bakanlığı
yetkilileri, Türkiye
'de hastalara
sağlanan geniş
ilaç yelpazesinin
Avrupalı hastalara
bile umut olduğunu
belirtti. Safure CANTÜRK
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