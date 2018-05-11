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’dan ilaç müjdesi

SGK ’dan ilaç müjdesi
Sosyal Güvenlik Kurumu, başta akciğer kanseri, MS, Parkinson hastalarına yönelik olmak üzere toplam 18 ilacı geri ödeme kapsamına aldı. Böylelikle hkümet, 2017'nin ikinci yarısından itibaren toplam 100 ilacı geri ödeme kapsamına almış oldu. Sağlık Bakanlığı yetkilileri, 'de hastalara sağlanan geniş ilaç yelpazesinin Avrupalı hastalara bile umut olduğunu belirtti.


Safure CANTÜRK
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