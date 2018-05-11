Saldırılara geçit yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan ekonomi zirvesinden, Türkiye'ye yönelik saldırılara, döviz kuru ve faiz baskısına karşı 10 kritik başlık çıktı. Harcanan her kuruşun karşılığı bulunduğuna vurgu yapılan zirvede, faiz sarmalına geçit verilmeyeceği mesajı ön plana çıktı:
Faizlerin yatırım yapılabilir seviyede kalması için bütün araçlar kullanılacak.
Merkez Bankası güçlü büyüme hedefini dikkate alacak. Döviz kuru, faiz baskısına karşı elindeki araçları en etkin şekilde kullanacak.
Ucuz kredi için yurt dışından fon akışı sağlanacak.
İç piyasayı canlandıracak, üretimi artıracak enstrümanlar kullanılacak. Kamu bankaları düşük faizli kredi verecek. Bankaların sanayi kredisine yönelmesi teşvik edilecek. Ticari kredilerde yeni destekler olacak.
Harcamalar nedeniyle ortaya çıkan artışlara karşı tedbirler alındı. İmar barışı ve yapılandırmadan en az 60 milyarlık gelir sağlanacak. Varlık barışı ile bu tutarın üzerine çıkılacak.
Yeni reformlar ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak.
Gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlanacak.
Hazine kriterlere uyan, kurulacak özel sektör fonlarına katkı sunacak.
Ekonomide etkili koordinasyon sağlanacak. Kamu maliyesinde bozulmaya izin verilmeyecek.
Risk algısı yaratmaya yönelik girişimlere karşı ekonominin sağlam yönleri gündemde tutulacak.
Hazal ATEŞ
Faizlerin yatırım yapılabilir seviyede kalması için bütün araçlar kullanılacak.
Merkez Bankası güçlü büyüme hedefini dikkate alacak. Döviz kuru, faiz baskısına karşı elindeki araçları en etkin şekilde kullanacak.
Ucuz kredi için yurt dışından fon akışı sağlanacak.
İç piyasayı canlandıracak, üretimi artıracak enstrümanlar kullanılacak. Kamu bankaları düşük faizli kredi verecek. Bankaların sanayi kredisine yönelmesi teşvik edilecek. Ticari kredilerde yeni destekler olacak.
Harcamalar nedeniyle ortaya çıkan artışlara karşı tedbirler alındı. İmar barışı ve yapılandırmadan en az 60 milyarlık gelir sağlanacak. Varlık barışı ile bu tutarın üzerine çıkılacak.
Yeni reformlar ekonomiyi şoklara karşı dayanıklı kılacak.
Gayrimenkul sektörüne yönelik kredilerde kolaylık sağlanacak.
Hazine kriterlere uyan, kurulacak özel sektör fonlarına katkı sunacak.
Ekonomide etkili koordinasyon sağlanacak. Kamu maliyesinde bozulmaya izin verilmeyecek.
Risk algısı yaratmaya yönelik girişimlere karşı ekonominin sağlam yönleri gündemde tutulacak.
Hazal ATEŞ
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