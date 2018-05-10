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’dan murabaha sendikasyonu

Vakıf Katılım’dan murabaha sendikasyonu
Vakıf Katılım'ın, sendikasyon piyasasına ilk kez çıktığı 150 milyon dolarlık murabaha sendikasyonu, Körfez larının gösterdiği yoğun ilgiyle 246 milyon dolara ulaşarak başarıyla kapandı. Açıklamaya göre; işlem, gelen yoğun taleple 6 ülkeden 13 bankanın katılımı sonucu, 145 milyon dolar ve 82 milyon euro toplam fonlama sağladı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, kuruldukları günden bu yana faizsiz bankacılık prensiplerine uygun sermaye piyasasının gelişmesi için önemli çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, 250 milyon dolarlık murabaha finansmanını hayata geçirerek reel sektör şirketlerine daha çok destek verme imkanına kavuştuklarını söyledi.
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  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
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