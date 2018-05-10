Telekom çalışanları için spor olimpiyatı

TÜRK Telekom'un 5 bin çalışanı Spor Olimpiyatları etkinliğinde bir araya gelecek. Şirket, çalışanlarına spor yapma alışkanlığı kazandırmanın yanı sıra takım ruhunu canlı tutma amacıyla çalışan ve yöneticilerini, Türk Telekom Spor Olimpiyatları'nda buluşturacak. 4 gün sürecek müsabakalarda çalışan ve yöneticiler, 6 farklı spor dalında mücadele ederek zirve için yarışacak. 10-13 Mayıs'ta Türk Telekom Ankara Genel Müdürlük Spor Tesisleri'nde düzenlenecek karşılaşmalar futbol, basketbol, voleybol, tenis, satranç ve masa tenisi gibi branşlarda gerçekleşecek.