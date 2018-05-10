Teknolojik KOBİ’ye yüksek faiz desteği

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) KOBİ'lere faiz desteği farklılaşacak. KOBİ'leri 4 kategoriye ayıracak olan KOSGEB, puan sistemi üzerinden faiz maliyetinde pozitif ayrımcılık yapacak. Finansman desteğinden yararlanmak isteyen KOBİ, ilk önce KOSGEB'in kapısını çalacak. KOSGEB, teknolojide gaza basan KOBİ'ye faiz tarafında daha yüksek oranlı bir destek verecek. KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, yeni dönemin detaylarını şöyle anlattı:
YERLİ ÜRETİM...
● İthal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli KOBİ'ler tarafından üretilmesini sağlayacak bir başlık açtık. İthal ürünü yerli üretmek isteyen olursa, 5 milyon liraya kadar üretim ve yatırım desteği vereceğiz. Peki üretilen mal ne olacak? Burada da "Alıcıyla ön protokol imzalayacaksın" diyoruz. Yani alıcısı belli olsun. Bu model tersinden de işliyor. Büyüklere diyoruz ki; "Siz ithal ettiğiniz ara malları üretecek KOBİ'leri kendiniz bulun, kendi ekosisteminizi oluşturun, ben de KOSGEB olarak o KOBİ'lere makine-teçhizat, yazılım, nitelikli personel desteğini vereyim. Firmaları, 'esnaf, konvansiyonel imalat yapan, Ar-Ge teşviği almışinovasyon yapabilen, daha önce KOSGEB desteği almış olmak' şeklinde 4 gruba ayıracağız. Faiz desteği oranları bu niteliklere göre farklılaşabilecek. Örneğin, Ar-Ge yapan yüksek teknolojili firma çok daha yüksek oranlı bir faiz desteği alabilecek.
● 125 milyon liranın altında ciro yapanlar KOBİ olacak.
● 'KOBİ Yetkinlik Değerlendirme Sistemi' oluşturuyoruz. KOBİ'lere rating gibi işleyen yapı. Finansal, operasyonel yetkinlik, üretim altyapısı, kapasitesi, teknoloji yeteneği, dağıtımpazarlama, ihracat gibi hepsini ortaya koyan sistem kuruyoruz. Algoritması bitti, veri tabanı için kamu kurumlarıyla anlaştık. Sadece beyana dayalı olmayacak, sahadan da bilgi alacağız. Bir firma nereden başlamış, nereye gelmiş, trendlere de bakacağız.
● Her kente gittik, her ilin ekonomik paydaşlarına, oda ve OSB başkanlarına 'İlinizde hangi sektörleri desteklemeliyiz' diye sorduk. Ekonomik değer yaratan firmalar hangi sektörlerde odaklanmış o bilgileri biz önceden verdik, 'Bunların dışında da var mı?' dedik. Her ilde farklı sektörlerde destek çağrısına çıkacağız. Biraz daha sektöre, bölgeye, kente ve firmaya özgü destek programları kurgulayacağız.
GİRİŞİMCİLİĞE 3 AYRI TEŞVİK
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, girişimcilik programlarını tamamen revize ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Özellikle teknoloji düzeyi yüksek alanlardaki start-up'lara 360 bin liraya kadar destek vereceğiz. 'Yüksek teknolojide üretim yapacağım' diyenlere, belli dönemlerde 360 bin, orta-yüksek teknoloji ise 260 bin, imalat sanayiinde olup geleneksel sektörlerdeyse 160 bin liraya kadar destek vereceğiz. Mevzuatları bitmek üzere."
KOSGEB'İN YENİ YOL HARİTASI
● Cari açığı azaltacak ürün üretenler desteklenecek.
● Yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması amaçlanacak.
● Katma değer üreten firmalar KOBİ kapsamına alınacak.
● Bölgesel ve sektörel işletmeye özgü destek modeli uygulanacak.
● KOBİ'ler için yetkinlik değerlendirme sistemi kurulacak.
● KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık sistemi oluşturulacak.
● Büyük işletmelerle-küçük işletmeler arasında işbirliği teşvik edilecek.
● Yeni finansman modelinde kredilendirme puanlamaya göre yapılacak.
● Mevcut destek programları ihtiyaca göre revize edilecek.
● Vatandaşa verilen hizmetler bürokrasiden arındırılacak.
YERLİ ÜRETİM...
● İthal ettiğimiz ürünlerin Türkiye'de yerli ve milli KOBİ'ler tarafından üretilmesini sağlayacak bir başlık açtık. İthal ürünü yerli üretmek isteyen olursa, 5 milyon liraya kadar üretim ve yatırım desteği vereceğiz. Peki üretilen mal ne olacak? Burada da "Alıcıyla ön protokol imzalayacaksın" diyoruz. Yani alıcısı belli olsun. Bu model tersinden de işliyor. Büyüklere diyoruz ki; "Siz ithal ettiğiniz ara malları üretecek KOBİ'leri kendiniz bulun, kendi ekosisteminizi oluşturun, ben de KOSGEB olarak o KOBİ'lere makine-teçhizat, yazılım, nitelikli personel desteğini vereyim. Firmaları, 'esnaf, konvansiyonel imalat yapan, Ar-Ge teşviği almışinovasyon yapabilen, daha önce KOSGEB desteği almış olmak' şeklinde 4 gruba ayıracağız. Faiz desteği oranları bu niteliklere göre farklılaşabilecek. Örneğin, Ar-Ge yapan yüksek teknolojili firma çok daha yüksek oranlı bir faiz desteği alabilecek.
● 125 milyon liranın altında ciro yapanlar KOBİ olacak.
● 'KOBİ Yetkinlik Değerlendirme Sistemi' oluşturuyoruz. KOBİ'lere rating gibi işleyen yapı. Finansal, operasyonel yetkinlik, üretim altyapısı, kapasitesi, teknoloji yeteneği, dağıtımpazarlama, ihracat gibi hepsini ortaya koyan sistem kuruyoruz. Algoritması bitti, veri tabanı için kamu kurumlarıyla anlaştık. Sadece beyana dayalı olmayacak, sahadan da bilgi alacağız. Bir firma nereden başlamış, nereye gelmiş, trendlere de bakacağız.
● Her kente gittik, her ilin ekonomik paydaşlarına, oda ve OSB başkanlarına 'İlinizde hangi sektörleri desteklemeliyiz' diye sorduk. Ekonomik değer yaratan firmalar hangi sektörlerde odaklanmış o bilgileri biz önceden verdik, 'Bunların dışında da var mı?' dedik. Her ilde farklı sektörlerde destek çağrısına çıkacağız. Biraz daha sektöre, bölgeye, kente ve firmaya özgü destek programları kurgulayacağız.
GİRİŞİMCİLİĞE 3 AYRI TEŞVİK
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, girişimcilik programlarını tamamen revize ettiklerini belirterek, şunları söyledi: "Özellikle teknoloji düzeyi yüksek alanlardaki start-up'lara 360 bin liraya kadar destek vereceğiz. 'Yüksek teknolojide üretim yapacağım' diyenlere, belli dönemlerde 360 bin, orta-yüksek teknoloji ise 260 bin, imalat sanayiinde olup geleneksel sektörlerdeyse 160 bin liraya kadar destek vereceğiz. Mevzuatları bitmek üzere."
KOSGEB'İN YENİ YOL HARİTASI
● Cari açığı azaltacak ürün üretenler desteklenecek.
● Yüksek teknolojinin yerli ve milli KOBİ'ler vasıtasıyla tabana yayılması amaçlanacak.
● Katma değer üreten firmalar KOBİ kapsamına alınacak.
● Bölgesel ve sektörel işletmeye özgü destek modeli uygulanacak.
● KOBİ'ler için yetkinlik değerlendirme sistemi kurulacak.
● KOBİ rehberliği ve teknik danışmanlık sistemi oluşturulacak.
● Büyük işletmelerle-küçük işletmeler arasında işbirliği teşvik edilecek.
● Yeni finansman modelinde kredilendirme puanlamaya göre yapılacak.
● Mevcut destek programları ihtiyaca göre revize edilecek.
● Vatandaşa verilen hizmetler bürokrasiden arındırılacak.
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