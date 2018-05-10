;
Yol Durumu
  1. İşsize bin 611 TL
  2. Telekom çalışanları için spor olimpiyatı

Pompada çifte indirim

Pompada çifte indirim
Benzinin litre fiyatında ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi. Ankara'da ortalama 6.12 liradan satılan in litre fiyatı 6.07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6.06, liradan 6.01 liraya, İzmir'de 6.08 liradan 6.03 liraya düştü. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.63 liradan 5.56 liraya, İstanbul'da 5.58 liradan 5.51 liraya, İzmir'de 5.62 liradan 5.55 liraya indi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkan sağlandığını belirtti.
Etiketler:
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ