Benzinin litre fiyatında ortalama 5, motorinin litre fiyatında ise 7 kuruşluk indirime gidildi. Ankara'da ortalama 6.12 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6.07 liraya geriledi. Benzinin litresi İstanbul'da 6.06, liradan 6.01 liraya, İzmir'de 6.08 liradan 6.03 liraya düştü. Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5.63 liradan 5.56 liraya, İstanbul'da 5.58 liradan 5.51 liraya, İzmir'de 5.62 liradan 5.55 liraya indi. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), akaryakıtta katkılı ürünlerin fiyatlarının eşitlenerek, son indirim için önemli ölçüde imkan sağlandığını belirtti.
Pompada çifte indirim
Etiketler: benzin
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.