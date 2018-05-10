Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına Güney Koreli inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) talip oldu. E&C Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı. Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Çanakkale Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve Türkiye'de deneyim sahibi olduklarını belirterek, "Kanal İstanbul, hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Burada olmak istiyoruz" dedi.
Kanal İstanbul’a Koreli talip
Etiketler: Kanal İstanbul , Recep Tayyip Erdoğan , Çanakkale , Güney Kore , İstanbul , Türkiye
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
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