;
Yol Durumu
  1. Turkcell’den Diyarbakır’a 530 milyonluk katkı
  2. Çifte müjde

’a Koreli talip

Kanal İstanbul’a Koreli talip
Türkiye'nin mega projelerinden Kanal İstanbul'un yapımına li inşaat şirketi SK Engineering & Construction (E&C) talip oldu. E&C Başkan Yardımcısı Seung Soo Lee, Cumhurbaşkanı 'ın Güney Kore ziyaretinde söz konusu projenin gündeme geldiğini ve Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jaein'in ülke olarak projeye destek vermekten mutlu olacaklarını açıkladığını hatırlattı. Seung, Avrasya Tüneli ve 1915 Köprüsü gibi projelerde yer aldıklarını ve 'de deneyim sahibi olduklarını belirterek, ", hem değer hem de önemi bakımından çok büyük bir proje. Burada olmak istiyoruz" dedi.
Etiketler: , , , , ,
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ