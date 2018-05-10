;
Yol Durumu
  1. Pompada çifte indirim

İşsize bin 611 TL

İşsize bin 611 TL
İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2018'in ilk çeyreğinde işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lira ödendi. Bu yıl işsizlere ayda en az 805,63 lira, en çok bin 611 lira 28 kuruş verildi.
Etiketler:
  • 10 Mayıs 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ