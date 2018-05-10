İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 2018'in ilk çeyreğinde işsizlere toplam 1 milyar 103 milyon 496 bin 447 lira ödendi. Bu yıl işsizlere ayda en az 805,63 lira, en çok bin 611 lira 28 kuruş verildi.
İşsize bin 611 TL
Etiketler: işsize maaş
- 10 Mayıs 2018, Perşembe
- Gazete
- 95 bin yeni esnaf
- Kredi yapılandırma nedir? Kredi yapılandırma nasıl yapılır? Kredi yapılandırmada nelere dikkat edilmeli?
- Merkez Bankası'ndan yeni dolar hamlesi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.