Çifte müjde

Meclis Genel Kurulu'nda görüşülen ve milyonlarca kişiye müjdeler içeren ekonomi paketinin kapsamı büyüyor. TBMM'de dün akşam kabul edilen Varlık Barışı ile Temmuz ayına kadar yurt dışından varlığını getirenlerden vergi alınmayacak. Bu tarihten sonra getirenlerden ise yüzde 2 oranında vergi tahsil edilecek. Matrah artırımı düzenlemesi 2017'yi de kapsayacak. Maliye Bakanı Naci Ağbal, "Özel sektörden gelen yoğun talep üzerine matrah artırımı düzenlemesine 2017'yi dahil etme kararı aldık" dedi. Ağbal, düzenlemenin 2013, 2014, 2015, 2016 ve 2017 yıllarını kapsayacağını söyledi. Ağbal, "Vatandaşımız beyan ettiği veya ödediği tutarları bir miktar artırırsa bu dönemlere ilişkin inceleme olmayacak" dedi.



VERGİ İNCELEMESİ YOK

Varlık Barışı'na ilişkin de bir düzenleme getireceklerini anlatan Ağbal, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımız yurt dışındaki varlıklarını Türkiye'ye getirirse ve bildirirse bu varlıklarıyla ülke içerisinde diledikleri gibi tasarruf edebilecek. 11'inci ay sonuna kadar müracaatları alacağız. Getirilen varlığın yüzde 2'i oranında bir vergi tahsil edeceğiz. 31 Aralık 2018'e kadar ödeme yapılacak. Bildirimde bulunma tarihinden sonra 3 ay içerisinde bu varlığını Türkiye'ye getirecek. Varlığını Türkiye'ye getiren vatandaşımız bunu işletmesine dahil ederse herhangi bir vergi incelemesiyle muhattap olmayacak, bu varlık üzerinden ilave bir vergi tarhiyatı yapılmayacak, kazancın hesabına dahil edilmeyecek."



ANA PARA KADAR ÖDEME İLE BORÇ BİTECEK

Bakan Ağbal, "Yapmış olduğumuz yapılandırma düzenlemesi 15-16 milyar liralık bir ilave geliri bize sağlamış olacak. Maliye Bakanlığı'nın takip ettiği vergi alacaklarıyla ilgili düzenlemeden 9.8 milyon vatandaşımız yararlanacak" dedi. Yapılandırmada ana parayı tahsil ettiklerini, vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Yüzde 16.80 yıllık gecikme faizi oranı yerine yüzde 3-4 faiz ödenecek yani aslında gecikme zamlarının yüzde 75'ini siliyoruz. Eğer vatandaş 'Ben bütün borcumu peşin ödemek istiyorum' derse, yeni sisteme göre hesaplanan yüzde 3-4'ünün de yüzde 90'ını tekrar siliyoruz. Neredeyse ana para tutarında bir ödeme yaparak borçlarından kurtulmuş olacaklar. Bunlar gerçekten vatandaşımıza önemli imkanlar getirmiş oluyor."