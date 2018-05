Bereket Döner’den ‘Come To’ açıklaması

en büyük döner üreticisi Bereket Döner 'in Beşiktaş Şubesi açılışı sırasında sosyal medyada yoğun olarak kullandığı slogan tartışma konusu oldu. Beşiktaş'ın avukatları, "Come To Beşiktaş" sloganının Türk Patent Enstitüsü'nden kullanım hakkını alan Bereket Döner hakkında hukuki süreç başlatacağını bildirdi. Bunun üzerine Bereket Döner A.Ş.'den açıklama geldi: Şirketimizce 43. sınıftan yiyecek ve içecek hizmetleri sağlanması konusunda marka tescil başvurusu yapmış olup 17.04.2018 tarihinde başvurumuzun kabulüne karar verilmiştir. Söz konusu başvuru, Beşiktaş ilçesinde aynı tarihte açılan restorana özel olarak tasarlanmış kampanya için yapılmış olup, marka başvurusu içerisinde spor ve kültür hizmetleri ile sportif faaliyetler konularında herhangi bir hizmet yer almamaktadır. Marka başvurusunda art niyet bulunduğundan bahsedilemeyecektir.