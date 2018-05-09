Sektörün deneyimli yöneticilerinden, liderlik, mentorluk, koçluk ve kişisel gelişim üzerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türkiye Sigorta Birliği eski Genel Sekreteri Erhan Tunçay'ın 30 yıllık tecrübesini aktardığı ilk kitabı,'Fark Yaratan Liderlik - Liderlerin Sırlarını Keşfedin' başlığıyla piyasaya sürüldü. Tunçay, internette de sektöre dair yazılar kaleme almaya devam ediyor.
Tunçay’ın kitabı yayınlandı
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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