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Tunçay’ın kitabı yayınlandı

Tunçay’ın kitabı yayınlandı
Sektörün deneyimli yöneticilerinden, liderlik, mentorluk, koçluk ve kişisel gelişim üzerine eğitim ve danışmanlık hizmeti veren Türkiye Sigorta Birliği eski Genel Sekreteri Erhan Tunçay'ın 30 yıllık tecrübesini aktardığı ilk kitabı,'Fark Yaratan Liderlik - Liderlerin Sırlarını Keşfedin' başlığıyla piyasaya sürüldü. Tunçay, internette de sektöre dair yazılar kaleme almaya devam ediyor.
  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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