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sine en az bin 655 TL

ler yılda 2 ikramiye sevinci yaşarken, mının da ipuçları geliyor. Uzmanlar ve ’luların zammının yüzde 5.5 seviyesinde olabileceğini belirtiyor. En düşük maaş bin 655 liraya ulaşacak...

SSK emeklisine en az bin 655 TL
Yaklaşık 12 milyon yılda 2 kez verilecek bayram ikramiyesinin sevincini yaşarken; mını da merakla bekliyor. Zam oranında belirleyici olacak. İlk 6 aylık enflasyon ve emeklilerinin zam oranını gösterecek. Ocak-Nisan enflasyonunun yüzde 4.69 çıkması da ipuçlarını veriyor. Uzmanlar, bu veri ışığında ilk 6 aylık enflasyonun yani SSK ve Bağ- Kur'luların zam oranının yüzde 5-5.5 aralığında gerçekleşmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor. TAKVİM, hem mevcut enflasyona hem de tahminlere göre yeni taban aylıkları hesapladı.

NASIL DEĞİŞECEK?
Buna göre; halen bin 405 lira seviyesinde bulunan en düşük Bağ- Kur esnaf emeklisi aylığı yüzde 4.69 çıkan 4 aylık enflasyona göre bin 475 liraya ulaşıyor. Bin 405 liralık maaş; eğer zam oranı gelecek 2 aylık enflasyon verisiyle yüzde 5'e çıkarsa bin 475, yüzde 5.5'e yükselirse bin 482 lira olacak. Bağ-Kur tarım emeklilerinde ise en düşük maaş 988.91 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş, zam yüzde 5 çıkarsa bin 38, yüzde 5.5 olarak gerçekleşirse bin 43 liraya yükselecek. 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda halen bin 569 lira olan maaş ise zam oranı yüzde 5 olursa bin 648 liraya, yüzde 5.5 çıkarsa bin 655 liraya ulaşacak. 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 935,60 lira seviyesindeki en düşük maaş ise yüzde 5 zam tahminine göre 982, yüzde 5 tahminine göre 987 liraya çıkacak. Kesin zam oranının belli olması için Mayıs ve Haziran enflasyonu bekleniyor. 3 Temmuz'da açıklanacak verilerle zam oranı ortaya çıkacak.

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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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