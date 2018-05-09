Mapfre’den seyahat güvencesi

Mapfre Sigorta, hem yurt içi hem yurt dışına seyahatlerde güvence sağlıyor. Tüm ülkelerde geçerli olan Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ve Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası, ani hastalık ya da kaza sonucunda oluşabilecek acil tıbbi harcamalarının poliçe limitleri dahilinde yüzde 100'ünü karşılıyor.