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Mapfre’den seyahat güvencesi

Mapfre’den seyahat güvencesi
Mapfre Sigorta, hem yurt içi hem yurt dışına seyahatlerde güvence sağlıyor. Tüm ülkelerde geçerli olan Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ve Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası, ani hastalık ya da kaza sonucunda oluşabilecek acil tıbbi harcamalarının poliçe limitleri dahilinde yüzde 100'ünü karşılıyor.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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