Mapfre Sigorta, hem yurt içi hem yurt dışına seyahatlerde güvence sağlıyor. Tüm ülkelerde geçerli olan Keyif Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası, Vize Yurt Dışı Seyahat Sağlık Sigortası ve Yurt İçi Seyahat Sağlık Sigortası, ani hastalık ya da kaza sonucunda oluşabilecek acil tıbbi harcamalarının poliçe limitleri dahilinde yüzde 100'ünü karşılıyor.
Mapfre’den seyahat güvencesi
Etiketler: Dışı Seyahat Sağlık , Seyahat Sağlık Sigortası , Mapfre Genel Sigorta
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
- Tunçay’ın kitabı yayınlandı
- Konut kredisi faiz oranı ne kadar? Yeni konut kredisi faiziyle aylık ödemeler nasıl değişecek?
- Ev almanın tam zamanı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.