KYK personel alımı yapacak! Alım kadroları ve özel şartlar neler?

KYK, Devlet Personel Başkanlığı üzerinden bir ilan yayımlayarak çeşitli pozisyonlarda personel alımı yapacağını duyurmuştu. Yayımlanan ilana göre kurum farklı eğitim seviyelerinden mezun adayların başvuru yapabileceği çeşitli kadrolarda personel alımı yapacak.

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından yayımlanan personel alım ilanın detaylarını ve başvuru sürecinde adayların dikkat etmeleri gereken hususları haberimizde aktarıyoruz.

ALIM YAPILACAK KADROLAR

Kredi ve Yurtlar Kurumu, söz konusu personel alımları için DPB aracılığıyla iki farklı ilan yayımladı. Yayımlanan ilk ilanda KYK'nın 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alımı yapacağı ilan edildi.

KYK tarafından yayımlanan diğer ilanda ise kurumun 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 449 (dört yüz kırk dokuz) sözleşmeli personeli alımı yapacağı açıklandı.

BAŞVURU KOŞULLARI

KYK yayımladığı personel alım ilanına başvuru yapacak adayların ilan metinlerinde yer alan başvuru koşullarına haiz olmalarını istedi. KYK tarafından yayımlanan ilan metninde yer alan ve her pozisyon için ayrı ayrı belirtilen başvuru koşullarını sizlere aktarıyoruz.

GENEL KOŞULLAR

Söz konusu ilanlara başvuru yapacak tüm adaylardan talep edilen genel başvuru koşulları arasında, Türk vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6 ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, Arşiv Araştırması yapılmış olmak, Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik aylığı almıyor olmak, (Dul ve yetim aylığı hariç) şartları bulunuyor.