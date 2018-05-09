Hükümetten varlık barışı müjdesi! Varlık Barışı nedir?

Maliye Bakanı Naci Ağbal: '(Ekonomi paketi) Bugün Genel Kurul'da tabii istişareler de yapılacak Varlık Barışı'na ilişkin bir düzenleme getiriyoruz.'
Varlık Barışı nedir?
Yurtdışında bulunan altın, para, bono, tahvil, hisse senedi gibi varlıkların yurda getirecek olan şirket veya gerçek kişilerden hiçbir vergi alınmaması ya da bir miktar vergi alınmasını içeren düzenlemedir.
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