Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) 4420 personel alacak! İşte başvuru şartları

Devlet Personel Başkanlığının resmi web adresi üzerinden Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün ilanları yayımlandı.
Yayımlanan ilanlara göre Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü1220 kamu personeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise 3 bin 220 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Kurumlar tarafından yayımlanan ilanın detaylarını genel şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.
GSB KAMU PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42'si Kadın ve 47'si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 kamu personeli alımı yapacaktır. Konu ile ilgili olarak ilana başvurular 18 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 4 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Bu bağlamda e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilecektir.
KYK KAMU PERSONELİ ALIMI
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından da bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 464 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi.
Söz konusu ilana başvurular 9 Mayıs 2018 tarihinde başladı ve 18 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
Yayımlanan ilanlara göre Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü1220 kamu personeli, Gençlik ve Spor Bakanlığı ise 3 bin 220 kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Kurumlar tarafından yayımlanan ilanın detaylarını genel şartlarını ve başvuruların nasıl yapılacağını kamupersoneli.net olarak okuyucularımızla paylaşıyoruz.
GSB KAMU PERSONELİ ALIMI
Gençlik ve Spor Bakanlığı 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42'si Kadın ve 47'si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 kamu personeli alımı yapacaktır. Konu ile ilgili olarak ilana başvurular 18 Mayıs 2018 tarihinde başlayacak ve 4 Haziran 2018 tarihine kadar devam edecektir. İlana başvuru yapacak olan adaylar başvurularını e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir. Bu bağlamda e-Devlet kapısı ile http://basvuru.gsb.gov.tr/ adresinden giriş yapılarak başvurular gerçekleştirilecektir.
KYK KAMU PERSONELİ ALIMI
Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından da bir ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanda 463'ü kadın 293'ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli, 10 (on) adet Diyetisyen ve 5 (beş) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere 15 (on beş) adet, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 (yüz altmış iki) adet Diyetisyen, 44 (kırk dört) adet Psikolog, 162 (yüz altmış iki) adet Büro Personeli, 81 (seksen bir) adet Destek Personeli (Şoför) olmak üzere toplam 464 sözleşmeli kamu personeli alımı yapılacağı ifade edildi.
Söz konusu ilana başvurular 9 Mayıs 2018 tarihinde başladı ve 18 Mayıs 2018 tarihine kadar devam edecektir. Adaylar başvurularını Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Alımı Online Başvuru Sistemi (http://basvuru.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştireceklerdir.
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