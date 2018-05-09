Çobanlara istihdam desteği

Hayvancılık desteklemelerine ilişkin uygulama esasları belirlendi. Çoban istihdam desteği 200 anaç küçükbaş hayvan varlığına sahip işletmelere ödenecek, köymahalle sürülerini ortak otlatan çobanlar da desteklemeden yararlandırılacak. Koyun ve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyun ve keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları küpelenmiş ve TÜRKVET'e kayıtlı yetiştiriciler, anaç hayvan desteklemelerinden yararlanabilecek. Destekten yararlanmak isteyen yetiştiricinin işletmesine en az 20 baş düve satın almış olması gerekecek.
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
- Gazete
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