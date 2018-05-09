Çobanlara istihdam desteği

desteklemelerineilişkin uygulamaesasları belirlendi.desteği 200 anaçküçükbaş hayvanvarlığına sahip işletmelere ödenecek, köymahallesürülerini ortak otlatan çobanlarda desteklemeden yararlandırılacak. Koyunve keçi yetiştiriciliği yapan, damızlık koyunve keçi yetiştiricileri birliklerine üye,hayvanları küpelenmiş ve TÜRKVET'e kayıtlıyetiştiriciler, anaç hayvan desteklemelerindenyararlanabilecek. Destekten yararlanmakisteyen yetiştiricinin işletmesine en az 20 başdüve satın almış olması gerekecek.