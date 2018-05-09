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’luya fırsatı

Bağ-Kur’luya sigorta fırsatı
Meclis'teki ekonomi paketi, prim borcu olan 'lulara yeniden yapılandırma yolunu açarken, geçmişte sürelerini donduranlara da yeni bir imkan getiriyor. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan sigorta sürelerini yapılandırmayla canlandırabilecek. Buna göre, geçmişte dondurulan hizmetler cari asgari ücret üzerinden prim ödenerek değil, dondurulan hizmete ait prim borcunun faizleri silinip, YİÜFE ile güncellenen tutarı ödenerek canlandırılabilecek. Bu işlemle dondurulmuş sigorta sürelerini canlandıran Bağ-Kur'lular, şartları tamamlamışsa emekli olabilecek.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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