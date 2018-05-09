Bağ-Kur’luya sigorta fırsatı

Meclis'teki ekonomi paketi, prim borcu olan Bağ-Kur'lulara yeniden yapılandırma yolunu açarken, geçmişte sigorta sürelerini donduranlara da yeni bir imkan getiriyor. Bağ-Kur'lular geçmişte dondurulan sigorta sürelerini yapılandırmayla canlandırabilecek. Buna göre, geçmişte dondurulan hizmetler cari asgari ücret üzerinden prim ödenerek değil, dondurulan hizmete ait prim borcunun faizleri silinip, YİÜFE ile güncellenen tutarı ödenerek canlandırılabilecek. Bu işlemle dondurulmuş sigorta sürelerini canlandıran Bağ-Kur'lular, şartları tamamlamışsa emekli olabilecek.
- 09 Mayıs 2018, Çarşamba
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