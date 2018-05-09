Akaryakıtta indirim müjdesi! Akaryakıt litre fiyatları ne kadar oldu?

Döviz kurlarında son günlerdeki artışın akaryakıt fiyatlarına bu gece yarısından itibaren zam olarak yansıması beklenirken, fiyatlarda dağıtım bayilerinin ve dağıtıcıların kar oranları üzerinden indirim yapıldı.



AKARYAKIT LİTRE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Bu kapsamda 55 kuruşluk ortalama litredeki kar, benzinde 2-5 kuruş, motorinde ise 5-10 kuruş arasında indirildi.

Edinilen bilgiye göre döviz kurlarından kaynaklı olarak benzin fiyatlarına bu gece yarısından itibaren 17 kuruşluk zam bekleniyordu. Ancak beklenen zam EPDK'nın devreye girmesiyle vatandaşlara indirim olarak yansıtıldı.

İndirimler firma ve il bazında değişiklik gösterirken ana bayi ve dağıtıcı karı olan 55 kuruş üzerinden yapıldı. Böylece indirim miktarları benzinde 2-5 kuruş arasında, motorin fiyatlarında ise 5-10 kuruş olarak yansıtıldı.

Geçtiğimiz günlerde de otogaza 18 kuruş olarak yansıtılması planlanan artış da yansıtılmadan durdurulmuştu.

İndirilen tutarlar, Aytemiz petrolde motorinde 6 kuruş, benzinde 5 kuruş olarak kararlaştırıldı. OPET'te ise benzin 2 kuruş, motorin eco'da 7 kuruş, motorin ultrada 10 kuruş olarak işlem görmeye başladı.