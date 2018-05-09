Aile dostu diziye teşvik parası

Aile ve çocuk dostu yapım ve dizileri yayımlayan kanallara teşvik ödülü, bu yapım ve dizilere ise aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. 'Aile ve Çocuk Dostu Yapım ve Dizilerin Teşvik Edilmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aile bütünlüğü ve sürekliliğiyle çocuk ve gençlerin fiziksel, zihinsel, ahlaki gelişimlerini destekleyecek nitelikteki aile, çocuk dostu yapım ve dizilerin yayınlanmasının teşvik edilmesine yönelik hazırlanan yönetmelikte, bu tür dizi ve yapımları yayımlayan medya hizmet sağlayıcılarını teşvik etmek üzere verilecek ödüllerle bunların usul ve esasları yer aldı. Başvuracak yayınlarda RTÜK'ten yayın lisansı bulunan veya yayın hakkı olan medya hizmet sağlayıcıları tarafından yayınlanmış olması şartı aranacak.
ÖDÜL VERİLECEK
Değerlendirmelerin ardından aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü verilecek, bu yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. Kurulun mansiyona uygun bulduğu yapım ve diziler de aynı unvanla ödüllendirilecek. Söz konusu unvana hak kazanan yapım ve diziler, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu kullanabilecek. Bir dizi, sadece bir kategoriden ödüllendirilecek.
ÖDÜL VERİLECEK
Değerlendirmelerin ardından aile ve çocuk dostu olduğu belirlenen yapım ve dizileri yayınlayan medya hizmet sağlayıcı kuruluşlara teşvik ödülü verilecek, bu yapım ve dizilere de aile ve çocuk dostu yapım ve dizi unvanı verilecek. Kurulun mansiyona uygun bulduğu yapım ve diziler de aynı unvanla ödüllendirilecek. Söz konusu unvana hak kazanan yapım ve diziler, aile ve çocuk dostu yapım ve dizi logosu kullanabilecek. Bir dizi, sadece bir kategoriden ödüllendirilecek.
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