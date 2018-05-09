618 bin yaşlıya zam

hazırladığı ve bu hafta Meclis'ten geçmesi beklenen torba yasa tasarısı ileartacak.'nca yaşlılara verilen aylığın tutarı 265,79 liradançıkacak. 3'er aylık dönemler halinde yaşlılara ödenecek tutar 797,28 liradanulaşacak. Yaşlıların geliriartacak. Düzenlemeden halenalanvatandaş yararlanacak.65 yaşını doldurmuş muhtaç, güçsüz ve kimsesiz durumdaki yaşlılara sağlanan destek kapsamında 2017 yılı sonu itibarıyla Bakanlıkça yapılan toplam ödeme miktarı 1 milyar 766 milyon 300 bin liraya ulaştı. Aylıklar Mart, Haziran, Eylül, Aralık olmak üzere 3'er aylık dönemler halinde ödeniyor. 65 yaş aylığı almaya hak kazanan kişilere sağlık da ücretsiz. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardakina başvurmak gerekiyor. Başvuru formu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın internet sitesinde bulunuyor. Aylıklara ilişkin tüm iş ve işlemler, başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde tamamlanıyor, hak sahipleri başvurularını takip eden ay başı itibarıyla maaş ödemelerini almaya başlayabiliyor.Bu aylıktan yararlanmak için 65 yaşını doldurmak, hiçbir sosyal güvencesi bulunmamak ve gelir şartına uymak gerekiyor.Gelir şartında kişinin kendisi ile eşine bakılıyor. Bu yıl itibariyle kişi başına düşen aylık gelir 483,63 liranın altındaysa aylık bağlanıyor.