Turizmciler, hedeflenen 1 milyon Çinli turist sayısına ulaşılabilmesi amacıyla Çin'den Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) girişimiyle, İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden üst düzey yetkililerin katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Çin'e giden heyet, Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için görüşmeler yapacak. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını ve Çinli şirketlerin büyük olasılıkla Türkiye'ye olan uçuşlarını artıracağını ifade etti.
Turizmde Çin seferberliği
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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