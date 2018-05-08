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Turizmde seferberliği

Turizmde Çin seferberliği
Turizmciler, hedeflenen 1 milyon li turist sayısına ulaşılabilmesi amacıyla Çin'den 'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için bu ülkede temaslar yürütüyor. Türkiye Otelciler Birliği'nin (TÜROB) girişimiyle, Valiliği, ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği'nden üst düzey yetkililerin katılımıyla bir heyet oluşturuldu. Çin'e giden heyet, Türkiye'ye yönelik uçuş sayılarının artırılması için görüşmeler yapacak. TÜROB Başkanı Timur Bayındır, görüşmelerin sonuç odaklı olacağını ve Çinli şirketlerin büyük olasılıkla Türkiye'ye olan uçuşlarını artıracağını ifade etti.
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