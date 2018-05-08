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150’den 5 liraya düştü

Kiraz 150’den 5 liraya düştü
Manisa'da 1 ay önce Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde başlayan hasadında üretici sezonun ilk kirazının kilosunu 100-150 lira arasında satarken, fiyatlar 5 liraya kadar düştü. Üreticiler, kirazın kilosunu kalitesine göre 5 ile 15 lira arasında satabildiklerini söyledi. Kiraz üreticisi Metin Koyuncu, "Bu sene kirazda rekolte ve kalite güzel. Ancak fiyatlar ani düşüş yaşadı. Kirazın ilk çıktığı günlerde kilosu 100-150 liradan satıldı. Daha sonra fiyatlar kendiliğinden düştü. Şu an fiyatlar ortalama 5-6 lira civarında. En düşük 3 liradan satılıyor. Ancak 3 liradan satılan bizim tabirimizle 'çıkma kiraz' çok fazla tercih edilmez" dedi. En kaliteli kirazın kilosunun da 15 liraya kadar çıktığı belirtildi.
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