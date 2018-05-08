INGENİCO Group, Vestel ile İngenico YazarkasaPOS cihazların Vestel bayilerinden satışı konusunda anlaştı. Ingenico Türkiye Genel Müdürü Alpay Sidal, "YazarkasaPOS'larımızı teknolojik anlamda sürekli güncelliyoruz. e- tax free, Zubizu, Hopi ve yemek kartı uygulamalarımız ve son olarak Global Miles uygulaması ile kullanıcılarımızın hem iş yükünü azalttık hem de zamandan tasarruf sağladık. Bu uygulamalarımızın yanı sıra Vestel ile yapılan işbirliği ile artık işyeri sahiplerine İngenico'ya daha kolay ulaşma fırsatını da sunmuş oluyoruz" dedi.
Ingenico ile Vestel işbirliği
Etiketler: Vestel , INGENICO , yazar kasa
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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