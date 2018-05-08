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’na 15 bin yeni personel

Adalet Bakanlığı’na 15 bin yeni personel
Adalet Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde 15 bin sözleşmeli personelin alınacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Bakanlık'ın 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacağı belirtildi. ı sağlanacak olan personellerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görevlendirileceği ifade edildi.
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