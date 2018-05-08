Adalet Bakanlığı, 2018 yılı içerisinde 15 bin sözleşmeli personelin alınacağını bildirdi. Yapılan açıklamada, Bakanlık'ın 2018 yılında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında 15 bin sözleşmeli personel alacağı belirtildi. İstihdamı sağlanacak olan personellerin Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü taşra ve merkez teşkilatı ile Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nda görevlendirileceği ifade edildi.
Adalet Bakanlığı’na 15 bin yeni personel
Etiketler: Adalet Bakanlığı , istihdam
- 08 Mayıs 2018, Salı
- Gazete
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