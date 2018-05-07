TOKİ Başkanı Ergün Turan, kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını söyleyerek, "Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konut açık satışta. Konut fiyatları 67 bin liradan, taksitleri ise 269 liradan başlıyor" dedi. Turan, ağırlıklı motivasyonlarının TOKİ olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu vurguladı.
TOKi’den 269 lira taksitle ev
Etiketler: TOKİ
- 07 Mayıs 2018, Pazartesi
- Gazete
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