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’den 269 lira taksitle ev

TOKi’den 269 lira taksitle ev
TOKİ Başkanı Ergün Turan, kira öder gibi ev sahibi yaptıklarını söyleyerek, "Şu anda 38 ilde 8 bin 327 konut açık satışta. Konut fiyatları 67 bin liradan, taksitleri ise 269 liradan başlıyor" dedi. Turan, ağırlıklı motivasyonlarının olmazsa konut sahibi olamayacak vatandaşları ev sahibi yapmak olduğunu vurguladı.
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  • 07 Mayıs 2018, Pazartesi
  • Gazete
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